У Криму знову оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на сьогоднішній день в кримській автономії у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Місцями на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів на секунду», - зазначили рятувальники.

За даними ГУ МНС, 12 липня від негоди в Криму постраждали населені пункти Джанкойського району. У 10-ти селах стався обрив магістральних електромереж, у ще двох – частково відсутнє електропостачання.

У селі Суботник підтоплені 12 приватних домогосподарств, в яких проживають 46 чоловік (з них - 16 діти). Сьогодні вночі закінчено відкачування води з будинків.

У селах Болотне і Переможне сильний вітер пошкодив дахи будинків. У с. Переможне подтоплено одне домогосподарство. У селі Зарічне пошкоджений дах середньої школи.

У селах Переможне і Дімовка через вітер дерева впали на магістральні лінії газопроводу; завали вже ліквідовані. На трасі Красноперекопськ-Джанкой-Феодосія, біля села Переможне, впали два дерева, які «спричинили завал на дорозі». Він вже ліквідований

Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.