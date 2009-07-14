У БЮТ кажуть, що регіонали з Ради дзвонять Януковичу у Дніпропетровськ

О 18.00 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що фракція БЮТ провела консультації з фракцією Партією регіонів.

«Зараз вони з’ясовують свою позицію з лідером Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який перебуває у Дніпропетровську», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, о 18.00 планується розпочати засідання Погоджувальної ради, і якщо за 15 хвилин вдасться домовитися, то засідання ВР розпочнеться, а якщо ні, то наступне позачергове засідання відбудеться у четвер, 16 липня.

Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання ВР мало розпочатися сьогодні о 16.00, однак фракція Партії регіонів блокує трибуну і президію парламенту.