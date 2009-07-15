Яценюк: домовитися треба по трьох пунктах, усе інше - маячня

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що народним депутатам передусім треба визначитися з трьох питань: програми розвитку України, Євро-2012 та бюджету на наступний рік.

«Це ті пункти, про які треба домовитися. Усе інше - це політична маячня», - підкреслив він в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

За його словами, в Україні не тільки підірвані ознаки парламентаризму, а «відсутній парламент як такий». «Блокування трибуни не перший рік відбувається в українському парламенті. Хіба це ознаки демократії!? Це вже пересічна подія, коли в Україні заблокований парламент, це кожен день відбувається», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, «вихід тільки один: будівництво реальних партій в Україні і, нарешті, проведення президентських виборів”. “А вже з новим парламентом новий Президент зобов’язаний навести лад в країні», - заявив народний депутат.

«Треба усім нарешті зрозуміти, що, скоріш за все, доведеться йти на нормальні відкриті прозорі президентські вибори. Нікому не вдасться вкрасти президентське крісло. Але треба якось більш-менш достойно прожити цей період часу до президентської кампанії. Треба визначити хоча б пакет того, про що можна домовитися», - зазначив лідер «Фронту змін».