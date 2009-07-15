Ющенко висловив співчуття родичам загиблих в Афганістані 6 українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним і близьким 6 громадян України - екіпажу гелікоптеру МІ-26, які загинули в Афганістані 14 липня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Схиляю голову перед безвинно вбитими українцями. Болісно усвідомлювати, що наші співвітчизники, ваші рідні та близькі, які виконували благородну гуманітарну місію в Афганістані, стали мішенню зла і нетерпимості», - йдеться у співчутті глави держави.

Президент також закликав військове командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, яке орендувало гелікоптер з українським екіпажем, провести розслідування та вжити всіх можливих заходів задля збереження людських життів у цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок катастрофи гелікоптера Мі-26 14 липня у південній афганській провінції Гельмунд загинули шестеро членів екіпажу, всі – громадяни України, цивільні.

Військове командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (МССБ) офіційно підтвердило, що гелікоптер Мs-26 (р/н ER-MCV) належав авіакомпанії «Air Pecotox» (Молдова) і на контрактній основі використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою МССБ в ІРА.