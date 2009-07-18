Хто формує стратегію Тимошенко, Януковичу, Яценюку?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що стратегії діяльності кандидатів в Президенти мають формувати не політтехнологи, а виключно професійні команди.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Волині, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що на сьогодні дуже важливо зрозуміти, якою буде стратегія кандидатів у Президенти, хто її формує та яка команда буде реалізовувати. За словами М.ТОМЕНКА, він не приховує що є одним з тих, хто займається формуванням стратегії президентської кампанії Юлії ТИМОШЕНКО. «В нашу команду входять відомі українські вчені, експерти та політики. І наше завдання побудувати стратегію та програму дій справжнього українського та європейського Президента», - сказав заступник голови ВР. .

В той же час, наголосив він, поки до кінця не зрозуміло як працюватиме команда Віктора ЯНУКОВИЧА, хоча очевидно, що тема соціального захисту в економічній сфері та проросійська орієнтація в зовнішньополітичній будуть одними із визначальних.

Водночас, М.ТОМЕНКО зауважив, що парадоксальна ситуація виникла з кампанією Арсенія ЯЦЕНЮКА. За його словами, попри патріотичні та прозахідні заяви цього політика українські ЗМІ пишуть про те, що визначальну роль у формуванні стратегії відіграють російські фахівці. «Якщо стратегію президентської кампанії Арсенія ЯЦЕНЮКА визначають російські технологи, що у свій час розділили українців на три сорти, то це не лише сумно, - це й принизливо», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер зауважив, що надзвичайно важливо, аби наші громадяни знали не лише якою є стратегія, а хто її формує і яка команда створює. «Перефразовуючи відому фразу, очевидно: скажи хто формує твою стратегію і стане зрозуміло, яким ти будеш Президентом», - додав він .