Янукович у Закарпатті запропонував людям... продавати душі дияволу

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що володіє інформацією про підготовку масового підкупу виборців з боку його політичних опонентів на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у м. Берегове Закарпатської області.

«Ми отримали інформацію, які плануються гроші, щоб купувати голоси: від 100 грн. до 100 дол. за голос», - повідомив він, наголосивши, що його політичні опоненти «думають, як вкрасти і обдурити людей, а не як займатися виробництвом, охороною здоров’я, думати про людей підвищувати зарплати та пенсії».

«Готуйтеся, відкривайте кишені. Продавайте свою душу дияволу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до жителів міста.

Водночас, як вкотре наголосив лідер Партії регіонів, очолювана ним політична сила має команду професіоналів, які готові прийти до влади, вивести державу з кризи, навести в ній порядок, налагодити нормальні дружні відносини з усіма стратегічними партнерами.