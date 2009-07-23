У селі Молочки Пукача звали «Тюлькою» (фоторепортаж)

Головний підозрюваний у вбивстві Георгія Гонгадзе Олексій Пукач в село Молочки Чудновського району на Житомирщині, де його й затримали, приїхав влітку 2008 року. Разом з ним до села прибула жінка на ім`я Лідія Загорулько.

Як вдалося з`ясувати ForUm`у, колишній генерал-лейтенант СБУ «в миру» носив ім`я Петро. Його співмешканка, представляла його сусідам як брата свого покійного чоловіка і розповідала, що він колишній капітан дальнього плавання на пенсії. Як розповів ForUm’у голова Молочницької сільради Петро Кривицький, пара жила на доходи приватного господарства – здавали молоко від власних корів, продавали картоплю.

Невеликий будиночок, де проживав Олексій Пукач останній рік, був більш ніж скромним, пише Українська правда. Загальна площа будинку колишнього генерал-лейтенанта МВС складала 60 квадратних метрів, житлова – 54. Загалом в будинку – три кімнати.

17 вересня того ж року Лідія Загорулько офіційно оформила на себе будинок, льох і прилеглі до нього 48 соток землі. "Маєток" був куплений у колишніх господарів, ймовірно, за 10 тисяч гривень.

У селі Пукач мав репутацію тихої і непомітної людини. Спершу він відпустив довгу огрядну бороду, але потім акуратно її обстриг.

Спочатку колишнього генерал-лейтенанта і його співмешканку приймали за сімейну пару. Ліда навіть зверталася до свого співмешканця Альоша і не пояснювала, хто він такий. Але через деякий час "Олексій" перетворився на Петра Миколайовича, і виявилось, що він зовсім не чоловік, а брат її колишнього чоловіка, капітан дальнього плавання.

Цікаво, що Лідія Загорулько вирішила називати Олексія Пукача ім`ям... свого померлого чоловіка. Згідно з документами, що опинилися у розпорядженні "Української правди", Петро Миколайович Загорулько помер у віці 48 років 30 вересня 2007 року, тобто за рік до переселення Пукача в село Молочки.

За деякий час в господарстві Пукачей-Загорулько з`явився старий трактор і невеликий білий фургон, а Загорулько звернулася до місцевої сільради з проханням виділити ще сорок соток прилеглої до її ділянки землі. А ще за кілька місяців "сімейство" обзавелося двома коровами, бичком, качками і кролями.

Дуже швидко сусіди зауважили, що на відміну від своєї співмешканки дядько Петя не дуже пристосований до життя в селі. Він старанно допомагав Лідії по господарству, але робив це невміло. "Він косив траву, але видно було, що не вміє цього робити, - розповіла одна з сусідок. – Пшеницю він сіяв густо, як не прийнято на селі".

З перших же днів один з сусідів дав "капітанові дальнього плавання" кличку "Тюлька". Для багатьох він так "Тюлькою" і залишився – його ім`я згадував мало хто.

Зрідка колишнього генерал-лейтенанта бачили на пошті, один раз – в сільраді, куди він приходив платити за газ. Іноді ходив за продуктами в центр села. До речі, односельці стверджують, що ніколи не бачили колишнього генерал-лейтенанта з мобільним телефоном. За їхніми словами, телефон в сімействі був тільки у Лідії Загорулько.

У господарстві за колишнім міліціонером були закріплені корови – вранці він виганяв їх на пасовище, ввечері заганяв назад на двір. Часто сусіди бачили як колишній генерал-лейтенант доїв своїх підопічних і відносив додому повне відро молока.

"Українська правда" пише, що операцію із затриманню Пукача почали ще минулої суботи-неділі. Але велася вона досить дивно: дії співробітників СБУ не тільки не залишилися непоміченими, а й викликали ажіотаж у місцевих жителів.

У околицях села з`явилися пости ДАІ, чого раніше не траплялося. Ще підозрілішими виглядали нічні пересування невідомих людей полями навколо місцевого озера.

- Їх видно було навіть вдень, - розповідають в селі, – якісь люди приїжджали на машинах з київськими номерами і нишпорили по кущах. А то сиділи на озері – нібито рибу ловили, на юшку, кажуть, приїхали.

Дійшло до смішного. У понеділок 20 липня 2009 року у відділення міліції Чудновського району Житомирської області подзвонив невідомий житель села Молочки. Чоловік скаржився, що вже другий день по селу на "дев`ятці" їздять дивного вигляду люди, ховаються по кущах і прикидаються рибаками.

- Який номер у машини? - запитали в міліції.

- Нуль, дев`ять, сорок три, - відповів той що дзвонив. – Нуль, дев`ять, сорок три, ЕТ.

- ЕТ?! А ми їх знаємо. Не чіпайте їх, їм там треба попрацювати.

Дані про те, яким чином відбувалося затримання, різняться. За словами очевидців, в другій половині дня вівторка, 22 липня будинок Олексія Пукача був оточений бійцями "Альфа". Самого розшукуваного в будинку не було. Співробітники служби безпеки зайшли до нього додому і стали чекати.

Колишній генерал-лейтенант повернувся приблизно о 19.30 і одразу був затриманий. За словами очевидців, слідчі завели його додому, і залишалися там близько двох годин. З настанням темноти Олексія Пукача посадили в автомобіль і відвезли.

Після затримання Олексія Пукача за Лідією Загорулько був закріплений підполковник СБУ. Співмешканці затриманого було вказано з дому не виходити і відкривати двері тільки по дзвінку із служби безпеки.

Але за добу після арешту Пукача, за Лідією Загорулько приїхав автомобіль з київськими номерами і разом зі співробітником СБУ, який чергував у неї вдома відвіз її в невідомому напрямку.

Фото УНІАН