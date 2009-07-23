Тимошенко: хто має мільярди на дніпропетровське метро?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця поточного року для добудови метро в Дніпропетровську із Стабілізаційного фонду буде виділено заплановані 25 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання Кабміну.

«25 млн. грн., які закладені сьогодні постановою уряду, буде обов`язково виділено із Стабілізаційного фонду», - сказала вона.

Вона наголосила, що уряд з початку року веде активну роботу з пошуку інвесторів для добудови метро, і на сьогодні можливість добудови розглядають японська і китайська компанії.

«Ви знаєте, що для добудови необхідні мільярди доларів, і щоб знайти інвестиції під такий проект, треба витратити певний час», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду підкреслила, що на сьогодні робота з визначенням інвестора перебуває на завершальному етапі, і до кінця року буде відомо, хто саме інвестуватиме кошти в добудову метро.

Як повідомляв УНІАН, раніше колектив дніпропетровських метробудівців і місцева влада заявляли, що припинення будівництва метро в Дніпропетровську загрожує місту техногенною катастрофою.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла голові Дніпропетровської ОДА Віктору БОНДАРЮ при перегляді Держбюджету перерозподілити 500 млн. грн., виділені в поточному році на будівництво метрополітену в Донецьку, на користь Дніпропетровська, тобто виділити місту з цієї суми на будівництво метро 220 млн. грн.