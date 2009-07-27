У Лаврі засідав Синод РПЦ: про подолання розколу не говорили

У Києво-Печерській Лаврі пройшло засідання Священного Синоду РПЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Синодного інформаційного відділу РПЦ Володимир ЛЕГОЙДА.

За його словами, насамперед було вирішено питання кількісного складу міжсоборної присутності РПЦ і положення міжсоборної присутності.

Окрім того, було встановлено статути двох синодних відділів – Синодного відділу із взаємодії церкви і суспільства і Синодного інформаційного відділу Російської Православної Церкви.

Також затверджено Статут загальноцерковної аспірантури Російської Православної Церкви.

Як відзначив В.ЛЕГОЙДА, Синод заслуховував заяву Святійшого Патріарха КИРИЛА про продовження діалогу з ЮНЕСКО. На засіданні було схвалено створення консультативної групи релігійних лідерів високого рівня при Генеральному директорові ЮНЕСКО.

Синод заслуховував повідомлення Святійшого Патріарха КИРИЛА про візит в ряд єпархій Російської Православної Церкви.

Серед рішень Синоду - зміни складу синодно-богословської комісії Російської Православної Церкви.

При цьому було заслухано заяву експертної ради з питань економіки і етики.

Також було заслухано заяви експертної ради, і було підтримано важливість дискусії, запропонованої експертною радою, пов`язаної із заявами з приводу світової кризи. Зокрема, в заяві наголошується те, що криза має етичне коріння, і вихід з кризи неможливий без розв’язання етичних проблем.

Окрім того, було заслухано заяву Патріарха про зустріч провідних релігійних лідерів Росії з Президентом Росії МЕДВЕДЄВИМ.

За словами В.ЛЕГОЙДИ, питання подолання розколу в українському православ`ї на Священному Синоді не порушувалося.

Засідання вперше пройшло в Києві. Воно було робочим.

Попередній Синод проходив в Санкт-Петербурзі.