Пенсійний фонд знову звітує про перевиконання

Обсяги власних надходжень до Пенсійного фонду за 7 місяців 2009 року (січень-липень) становили 105,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій ЗАРУДНИЙ сьогодні на брифінгу.

«Виконання за власними надходженнями становило 105,9%. І у нас немає зменшення власних доходів, порівняно з аналогічним періодом минулого року», - сказав О.ЗАРУДНИЙ.

Він також повідомив, що наприкінці минулого тижня Пенсійний фонд почав фінансування виплат пенсій, і в серпні, як і в попередні місяці, виплата пенсій починається в строк – з 4 числа. Тому всі пенсіонери одержать свої пенсійні виплати у встановлений термін – до 25 серпня.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНИСОВОЇ, план надходжень до Пенсійного фонду України в першому півріччі цього року перевиконано на 7%, всього надійшло 71,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За підсумками цього року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна частина – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Бюджет Пенсійного фонду України затверджено постановою Кабінету Міністрів №235 від 11 березня 2009 р. «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік» і розміщено в газеті «Урядовий кур`єр» (№52 від 24 березня 2009 р.).

Згідно з постановою уряду, покриття дефіциту бюджету фонду на виплату пенсій буде здійснено за рахунок коштів державного бюджету.