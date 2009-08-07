Костенко думає, що Україна знову зустрічатиме Новий рік під Газпромом

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО не виключає нового газового конфлікту напередодні президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Івано-Франківську.

За словами Ю.КОСТЕНКА, оскільки президентські вибори в Україні припадають на зиму, холодну пору року, то він не виключає, що саме тоді «у хід українських виборів зможе втрутитися Росія, перекривши газовий вентиль». Лідер УНП допускає, що виборці проголосують за того кандидата, який «врегулює газовий конфлікт». «А хто буде цією особою - здогадатися не складно», - додав політик, не уточнивши, кого він мав на увазі.

Також він наголосив, що новий закон про вибори Президента України вигідний лише двом політичним силам – Партії регіонів і БЮТ, для яких цим законом «прокладена стежка до другого туру президентських виборів».

Щодо своєї участі у президентських виборах, то Ю.КОСТЕНКО зауважив, що восени відбудеться партійний з’їзд УНП, на якому це питання вирішиться.