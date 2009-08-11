Симоненко вважає об'єктивними звинувачення Медведєва щодо Ющенка

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО називає об`єктивними звинувачення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, П.СИМОНЕНКО заявив, що «рішення Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА про відстрочення призначення посла Росії в Україні політично жорстке, малоприємне, але цілком очікуване».

На його думку, аргументація рішення Д.МЕДВЕДЄВА, яку він виклав у відкритому листі до В.ЮЩЕНКА, і претензії російської сторони щодо недружніх кроків української влади, носять об`єктивний характер.

«Політика на фашизацію суспільства, яку проводить особисто Президент ЮЩЕНКО і його ультранаціоналістичне оточення, політика реабілітації злочинців і зрадників, політика підтримки військових агресорів, політика русофобії і формування образу ворога в особі російського народу не могла, врешті-решт, не переповнити чашу терпіння офіційного Кремля», - заявив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що Компартія України не раз заявляла про необхідність взаємовигідних і добросусідських відносин з Росією як стратегічним партнером, виступала за “збереження багатовікового історико-культурного і духовного простору східнослов`янських народів”.

П.СИМОНЕНКО переконаний, що “необхідно негайно переглянути зовнішньополітичний курс, який проводиться режимом ЮЩЕНКА, прийняти закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який пропонують комуністи, і приступити до конструктивних переговорів з Російською Федерацією з усіх ключових питань”.

Як повідомляв УНІАН, у своєму зверненні Д.МЕДВЕДЕВ назвав політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією.