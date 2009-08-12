Ющенко не перериватиме відпустку, щоб відповісти Медведєву

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО в найближчі два дні відреагує на заяву президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ШЛАПАК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що це відбудеться завтра-післязавтра», - сказав О.ШЛАПАК.

Водночас, заступник глави Секретаріату не уточнив можливого змісту заяви В.ЮЩЕНКА. «Є встановлений регламент, я з цього приводу не спілкувався з Президентом. Є інші люди, тим паче, він (В.ЮЩЕНКО) зараз перебуває у відпустці», - пояснив О.ШЛАПАК.

Він наголосив, що Президент України не перериватиме своєї відпустки для того, щоб зробити заяву. «Він (Президент) може це зробити під час відпустки, я думаю, що він так і вчинить. МЕДВЕДЄВ у відпустці зробив свою заяву, я думаю, що і він (В.ЮЩЕНКО) може не переривати відпустку для такої заяви», - припустив перший заступник глави Секретаріату Президента.