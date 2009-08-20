Азаров каже, що ПР не причетна до подій навколо НАК «Надра України»
Політик киває на владу
Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ заявляє, що керівництво його політичної сили не причетне до подій навколо НАК «Надра України» і до сьогодні не було обізнане про розвиток конфлікту у цій компанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам.
«Керівництво Партії регіонів не було в курсі вчорашніх подій і ніякого юридичного супроводження у цьому партія не надавала», - сказав він.
М.АЗАРОВ також зауважив, що на прикладі цього конфлікту «ми повинні упевнитися, який режим очікує країну у випадку міфічної перемоги одного із претендентів у Президенти».
«Саме так діятиме ця влада: відновлюють людину на посаді, тобто визнають законність рішення суду, і одразу ж звільняють», - констатував М.АЗАРОВ, зауваживши, що у таких випадках рішення суду необхідно оскаржувати у касаційному порядку.
М.АЗАРОВ також висловив своє здивування причинами, через які прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО скликала сьогодні екстрене засідання Кабінету Міністрів.
На його думку, екстрені засідання уряду можуть скликатися лише у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного, природного чи економічного характеру, а не для «призначення якогось чиновника і його звільнення, і при цьому висловлювання полум’яних слів про боротьбу з корупцією…».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, на екстреному засіданні Кабінету міністрів. прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Едуардом СТАВИЦЬКИМ.
«Учора було здійснено рейдерське захоплення командою ЯНУКОВИЧА на чолі з паном СТАВИЦЬКИМ, який безпосередньо є людиною народного депутата ДЖАРТИ (міністр екології в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 рр. – УНІАН). Учора цей пан СТАВИЦЬКИЙ разом із сімома охоронцями, разом з людьми, які допомагали їм силовим способом вриватися в будівлю НАК «Надра України»... І ця компанія була захоплена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Сьогодні ж Кабмін поновив і відразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України». Рішення про поновлення на посаді Е.СТАВИЦЬКОГО прийняте на підставі відповідного рішення Київського апеляційного суду.