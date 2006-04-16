Поляки демонструють тисячолітнє пасхальне яйце

В Польщі в регіональному музеї в Члухові напередодні свята католицького Великодня виставлене пасхальне яйце.

Як зазначає РІА «Новости», унікальний експонат було знайдено кілька років тому під час проведення розкопок на околицях Члухова.

Польські археологи стверджують, що знайдене пасхальне яйце є найстарішим в Польщі. Воно виконане з глини і покрите кольоровим розписом. За оцінками вчених, яйце виготовлено в Х-ХI столітті.

Є думка, що пасхальне яйце було привезено з Київської Русі, оскільки тисячу років тому в Польщі ще не було традиції розпису яєць.