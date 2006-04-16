Молдова хоче дешевший газ, але ЛЕП не віддасть
Чергова країна потерпає від "газового" шантажу Росії
Молдова не має наміру передавати РАт «Газпром» високовольтні транзитні лінії електропередачі (ЛЕП) для організації експорту електроенергії в країни Балканського регіону в обмін на підписання довгострокового контракту на постачання газу.
Про це заявив прем`єр-міністр Молдови Василь ТАРЛЄВ, виступаючи 15 квітня по молдавському телебаченню, повідомляє РБК.
«Про передачу «Газпрому» високовольтних транзитних ЛЕП мове не йде», - заявив В.ТАРЛЄВ, коментуючи повідомлення деяких російських ЗМІ про готовність Молдови поступитися російському газовому холдингу названі ЛЕП для організації транзиту на Балкани електроенергії, що виробляється на Молдавській ГРЕС, яка розташована в Придністров`ї і належить російській компанії «Інтер РАТ ЄЕС».
За словами прем`єр-міністра, представники молдавського уряду на переговорах з газової проблеми внесли ряд комерційних пропозицій «Газпрому» для співпраці в енергетичному комплексі та в інших сферах, але про передачу ЛЕП не йшлося.
В.ТАРЛЄВ не став конкретизувати пропозиції молдавської сторони, зазначивши, що вони мають ще обговорюватися представниками російського газового холдингу. Прем`єр-міністр Молдови зазначив, що уряд виступає за підписання з «Газпромом» довгострокового контракту на постачання газу строком на 5 років. На його думку, вартість російського газу, який Молдова купує зараз за ціною 110 дол. за 1 тис. куб. м., за оцінками молдавської сторони, могла бути меншою.