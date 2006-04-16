Молдова хоче дешевший газ, але ЛЕП не віддасть

Молдова не має наміру передавати РАт «Газпром» високовольтні транзитні лінії електропередачі (ЛЕП) для організації експорту електроенергії в країни Балканського регіону в обмін на підписання довгострокового контракту на постачання газу.

Про це заявив прем`єр-міністр Молдови Василь ТАРЛЄВ, виступаючи 15 квітня по молдавському телебаченню, повідомляє РБК.

«Про передачу «Газпрому» високовольтних транзитних ЛЕП мове не йде», - заявив В.ТАРЛЄВ, коментуючи повідомлення деяких російських ЗМІ про готовність Молдови поступитися російському газовому холдингу названі ЛЕП для організації транзиту на Балкани електроенергії, що виробляється на Молдавській ГРЕС, яка розташована в Придністров`ї і належить російській компанії «Інтер РАТ ЄЕС».

За словами прем`єр-міністра, представники молдавського уряду на переговорах з газової проблеми внесли ряд комерційних пропозицій «Газпрому» для співпраці в енергетичному комплексі та в інших сферах, але про передачу ЛЕП не йшлося.

В.ТАРЛЄВ не став конкретизувати пропозиції молдавської сторони, зазначивши, що вони мають ще обговорюватися представниками російського газового холдингу. Прем`єр-міністр Молдови зазначив, що уряд виступає за підписання з «Газпромом» довгострокового контракту на постачання газу строком на 5 років. На його думку, вартість російського газу, який Молдова купує зараз за ціною 110 дол. за 1 тис. куб. м., за оцінками молдавської сторони, могла бути меншою.