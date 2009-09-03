На сайті Президента розпочинається обговорення проекту Конституції

Сьогодні, 3 вересня, на офіційному сайті Президента України розпочинається інтерактивне обговорення проекту Конституції глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, це здійснено на виконання указу Президента щодо загальнонаціонального обговорення змін до Конституції.

У повідомленні міститься заклик до усіх охочих взяти участь в обговоренні змін до Основного Закону та відповісти на п’ять запитань щодо основних положень Конституції України.

Коментарі та пропозиції до Конституції України можна надсилати за поштовою адресою: Україна, 01030, Київ, вул. Пирогова, 7-а, Національний інститут стратегічних досліджень, Проект «Конституція Президента України Віктора Ющенка»; за електронною адресою: proektkonst@niss.gov.ua

На офіційному сайті Президента України будуть розміщуватися найцікавіші пропозиції від громадян щодо удосконалення Основного Закону.