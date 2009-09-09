Партія регіонів почала ранок традиційно - «на барикадах»
09:50, 09 вересня 2009Політика
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Буде чи не буде засідання?
Фракція Партії регіонів сьогодні знову блокує роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, до початку пленарного засідання, що має розпочатися о 10.00, близько 50 народних депутатів цієї політичної сили заблокували трибуну і президію ВР.
Вхід до президії парламенту заблокований стільцями. Крім того, як і вчора, в ложі уряду вивішений плакат «Уряд Тимошенко не хоче підвищувати пенсії та зарплати”, а над президією парламенту – плакат «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей».
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