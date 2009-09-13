Луценко відряджає до Умані майже півтисячі міліціонерів і 15 собак

Окремий зведений загін Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області здійснюватиме охорону правопорядку в місті Умань Черкаської області під час візиту в місто хасидів-паломників.

Загалом до Умані прибудуть близько 450 правоохоронців, до охорони громадського порядку буде залучено також 15 службових собак, повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС в Черкаській області.

Правоохоронці прибудуть до Умані вже 14 вересня. Там вони проведуть оперативне відпрацювання – перевірять місто на предмет наявності кримінальних елементів.

Міліція закликає уманчан та туристів бути толерантними до паломників і дотримуватись певних правил поведінки. На час свята хасиди протягом трьох днів живуть за своїми правилами: нічого не беруть у руки, тримають двері відчиненими, не люблять, коли їх знімають на фото- або відеокамеру, не можуть бачити жінок. Тому для правоохоронців цей період є складним у плані охорони порядку, зазначили в УМВС.

19-20 вересня до Умані приїдуть святкувати іудейський новий рік – Рош-га-Шана близько 25 тис. хасидів-паломників.