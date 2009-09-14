Кримські регіонали вимагають від «свого» спікера піти по-доброму
18:05, 14 вересня 2009Політика
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За "антипартійну діяльність"
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні, на якому із 43 членів ради були присутні 23, повідомили УНІАН в прес-службі парторганізації.
Рада звинувачує А.ГРИЦЕНКА в «антипартійній діяльності», що виражається в створенні «антипартійної групи всередині фракції «Блок «За Януковича!» у Сімферопольській міській раді», а також у розколі депутатської фракції «Блок «За Януковича!» у ВР Криму.
Замість А.ГРИЦЕНКА рада вирішила рекомендувати на посаду спікера автономії Івана БУРЕЯ – депутата Верховної ради Криму.
Крім того, рада кримських «регіоналів» має намір звернутися до центральних органів партії з проханням вивести А.ГРИЦЕНКА зі складу політради Партії регіонів.
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