Лазаренка хочуть зробити почесним громадянином

Дніпропетровська міська рада просить обласну раду присвоїти колишньому прем’єр-міністру України Павлу ЛАЗАРЕНКУ звання «Почесний громадянин Дніпропетровщини».

Як передає кореспондент УНІАН, документ ухвалено 64-ма депутатами зі 120 на черговій сесії Дніпропетровської міськради. Сесія ухвалила дане рішення на підставі звернення депутатської фракції Блоку Лазаренка.

«Враховуючи значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток дніпропетровського регіону, який зробив ЛАЗАРЕНКО П.І., вважаємо за доцільне присвоїти йому звання «Почесний громадянин Дніпропетровщини», - наголошується у зверненні.

Довідка УНІАН: У 1996 році П.ЛАЗАРЕНКУ було присвоєно звання «Почесний громадянин Дніпропетровська». Звання «Почесний громадянин Дніпропетровщини» обласна рада заснувала 2004 року. Першим почесним громадянином Дніпропетровщини став екс-президент України Леонід КУЧМА.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки продовжуються слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.