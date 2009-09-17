У Польщі відбулися заходи до 70-х роковин агресії СРСР

У Польщі сьогодні відбулись заходи до 70-х роковин військової агресії СРСР, коли 17 вересня 1939 року східну частину країни, яка нині входить до складу України, зайняли радянські війська.

Як передає кореспондент УНІАН, в офіційних заходах, котрі відбулися в Ольштині, взяв участь Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Л.КАЧИНСЬКИЙ у своєму виступі назвав входження радянських військ до Польщі «агресією, котра подавила опір у боротьбі з гітлерівцями та змінила карту тодішньої Європи».

Глава Польської держави також назвав «геноцидом» розстріл у Катині полонених польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року. «Катинський злочин не можна називати по-іншому, як геноцид», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ, слова якого цитує прес-служба глави держави. Польський Президент нагадав, що жертвами цього злочину стали понад 30 тис. осіб. «Без суду, без жодних звинувачень було вирішено їх вбити», - сказав він і закликав вшанувати пам’ять цих невинно загиблих людей. Л.КАЧИНСЬКИЙ нагадав, що НКВС розстрілом польських офіцерів ліквідувало тодішню польську інтелігенцію.

Президент також відкрив пам’ятну дошку жертвам Катинського злочину та посадив дуб в Алеї жертвам Катині на території університетського містечка Вармінського-Мазурського Університету в Ольштині.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня представники влади та опозиції у Сеймі Польщі після тривалих суперечок погодилися у спеціальній заяві з приводу 17 вересня 1939 року назвати входження радянських військ «агресією», а розстріл польських офіцерів в Катині «військовим злочином, який має ознаки геноциду».

Заяву планують ухвалити 23 вересня.

Довідка УНІАН. Представники нинішніх властей Польщі та РФ під час заходів з приводу 70-ї річниці початку Другої Світової війни у Гданську 1 вересня представили різні версії головних причин початку війни.

Поляки однозначно вважають головною причиною змову нацистської Німеччини та сталінського СРСР у пакті Молотова-Ріббентропа, згідно з яким Радянський Союз 17 вересня ввів свої війська до Польщі.

Водночас росіяни наголошують, що справжньою причиною початку Другої Світової війни є «принизливий» для німців Версальський договір, поступки західних держав Гітлеру, зокрема, мовчазна згода на приєднання німцями Австрії та “розчленування” у 1938 році Чехословаччини.

Наприкінці серпня 2009 р. російські історики, публіцисти та представники офіційних властей заявляли в медіа про те, що Польща активно співпрацювала з гітлерівською Німеччиною в 1930-х роках й планувала спільно з нею напасти на СРСР. У Польщі називали ці заяви «провокаційними» й такими, що намагаються «відбілити» пакт Молотова-Ріббентропа між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною 1939 року.