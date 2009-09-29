Ющенко називає ганьбою «так званий продаж» Одеського припортового
Президент хоче справедливості
Київ. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ганьбою "так званий продаж" Одеського припортового заводу, повідомляє офіційний сайт Президента.
Про це він сказав сьогодні під час церемонії відкриття заводу ТОВ «Церсаніт Інвест» у селі Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області.
На думку В.ЮЩЕНКА, на подібні кроки йдуть «герої», які «не відповідають за те, як створити, а думають про те, як в один момент через примху, через приватний інтерес продати і отримати виручку, яка дорівнює платі за газ, спожитий протягом місяця».
«Скажіть будь-ласка, невже це еквівалент? Невже це справедливо? Невже це реалізація українських інтересів?», - запитав Президент.
«Наше майбутнє не у розпродажі активів, які створили наші батьки», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн.
17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію положень постанови Кабінету міністрів №1517-р від 3 грудня 2008 р., якими передбачалось проведення приватизації ОПЗ. У свою чергу, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться в установлені терміни – 29 вересня, незважаючи на указ Президента.
На конкурсі з продажу ОПЗ, який проходив сьогодні, 29 вересня, у формі відкритого аукціону, ТОВ «Нортіма» (Україна) придбало контрольний пакет Одеського припортового заводу у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону складав 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).
Проте комісія ФДМУ з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ВАТ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.