Київ. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ганьбою "так званий продаж" Одеського припортового заводу, повідомляє офіційний сайт Президента.

Про це він сказав сьогодні під час церемонії відкриття заводу ТОВ «Церсаніт Інвест» у селі Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

На думку В.ЮЩЕНКА, на подібні кроки йдуть «герої», які «не відповідають за те, як створити, а думають про те, як в один момент через примху, через приватний інтерес продати і отримати виручку, яка дорівнює платі за газ, спожитий протягом місяця».

«Скажіть будь-ласка, невже це еквівалент? Невже це справедливо? Невже це реалізація українських інтересів?», - запитав Президент.

«Наше майбутнє не у розпродажі активів, які створили наші батьки», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію положень постанови Кабінету міністрів №1517-р від 3 грудня 2008 р., якими передбачалось проведення приватизації ОПЗ. У свою чергу, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться в установлені терміни – 29 вересня, незважаючи на указ Президента.

На конкурсі з продажу ОПЗ, який проходив сьогодні, 29 вересня, у формі відкритого аукціону, ТОВ «Нортіма» (Україна) придбало контрольний пакет Одеського припортового заводу у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону складав 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Проте комісія ФДМУ з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ВАТ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.