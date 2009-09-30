У БЮТ розкрили трирівневу технологію дискредитації Тимошенко

Керівництво Партії регіонів обрало нову тактику дестабілізації ситуації в Україні, і кидає місцеві влади на «амбразуру» боротьби з урядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата від БЮТ, уповноваженого депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександра ФЕЛЬДМАНА, про це йдеться в офіційній заяві фракції БЮТ у Харківській міськраді у зв`язку з ситуацією на комунальному підприємстві «Міськелектротранс».

Нагадаємо, 28 вересня у Харкові трудовий колектив КП «Міськелектротранс» оголосив попереджувальний страйк. Міський електротранспорт не ходив навіть у години пік. За словами директора Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міськради Євгена ВОДОВОЗОВА, вже декілька місяців підприємство не одержує належних дотацій з держбюджету, через що борги КП постійно зростають. Станом на 1 вересня заборгованість із зарплати (з травня по серпень) становить 29 млн. грн.

«Ми впевнені, що йдеться про нову технологію дискредитації уряду і особисто Ю.ТИМОШЕНКО. На верхньому ярусі цієї технології Секретаріат Президента нагнітає панічні настрої, НБУ провокує обвал національної валюти, керівники областей і голови райадміністрацій саботують антикризові заходи. На середньому рівні – народні депутати від ПР блокують роботу парламенту і займаються дискредитацією Ю.ТИМОШЕНКО в ЗМІ. А на нижньому – лідери і керівники виборчої кампаній ПР дають доручення однопартійцям-комунальникам влаштовувати страйки і акції протесту», - йдеться у зверненні.

«Окремо хочемо зазначити, що самі вимоги КП «Міськелектротранс» компенсувати борги держави по оплаті проїзду пільгових категорій населення ми вважаємо цілком справедливими. Проте нечесним ми вважаємо перетворення співробітників підприємств на заручників політичної боротьби і демонстрацію такої «принциповості» відносно уряду Ю.ТИМОШЕНКО, який опинився «один на один» у боротьбі з економічною кризою, і який реально багато що робить для Харкова: виділяє кошти на будівництво метро, фінансує підготовку інфраструктури до Євро-2012, забезпечує держзамовленнями харківські заводи, ліквідовує заборгованості харківських підприємств перед співробітниками і Пенсійним фондом, ДПАУ", - наголошується в заяві. Також у документі особливо підкреслюється, що борги і проблеми на комунальних підприємствах Харкова і інших міст України накопичувалися роками, в т.ч. і урядом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Крім того, автори заяви висловлюють побоювання, що незабаром команди на зупинку своєї роботи під виглядом «вибивання боргів із Києва» одержать співробітники «Харківського метрополітену», колективи підприємств, які забезпечують прибирання сміття, водо-, тепло- і енергозабезпечення харків`ян. «Очевидно, що цей «харківський досвід» буде поширений і на інші регіони південного Сходу, де ПР контролює ситуацію на місцях. Як і очевидно, що економічна криза, параліч роботи парламенту, початок президентської виборчої кампанії і конфлікт між гілками влади – це «найкращий» привід, щоб пригадати про багаторічні заборгованості перед комунальними підприємствами і «зручна» можливість вимагати компенсацій з нинішнього мізерного держбюджету. І це у той час, коли багато комунальних підприємств самі мають колосальні заборгованості перед постачальниками газу і електроенергії, на яких уряд прихильно «закриває очі» і не вчиняє як «колектор» із злісним неплатником», - вважають депутати з фракції БЮТ у Харківській міськраді.

У заяві також наголошується, що від такої «заангажованої принциповості» постраждають, у першу чергу, самі співробітники комунальних підприємств, які своїми діями порушують закони України, а також прості харків`яни і міська влада. «У таких умовах конструктивний діалог між керівниками місцевих громад і Кабміном напередодні ухвалення державного бюджету-2010, в якому повинні бути відбиті проблеми усього міста і області, а не лише окремих колективів, є проблематичним", - переконані автори документа.

На завершення харківські "бютівці" запропонували харківській владі, депутатам місцевих рад і керівникам комунальних підприємств міста і області замість свідомо безглуздих акцій протесту і грубого політичного шантажу об`єднати свої зусилля з метою вирішення існуючих проблем у рамках державного бюджету-2010.