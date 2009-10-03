УНП проти наміру мерії Херсона змінити одну літеру в назві міста

Херсонська обласна організація Української народної партії направила до прокуратури області запит щодо планів мерії Херсона додати до назви міста літеру «ъ».

Про це повідомляє видання УНП «Народне Слово».

Зокрема, УНП просить роз’яснити, на яких підставах міська влада планує додати в назву міста «Херсон» літеру «ъ» (твердий знак) і, зокрема на в’їзді в місто, а також перевірити, чи відповідають такі рішення міської влади законодавству України.

Відповідь прокуратура поки не надіслала, але, на думку представників УНП результат від їх звернення є: до Дня міста, який Херсон відзначав 19 вересня, «ъ» в назві обласного центру так і не з’явився.

Як повідомлялося раніше, мерія Херсона планувала до Дня міста встановити в’їзний знак міста з літерою «ъ».

Зокрема, за повідомленням прес-служби мерії, управлінням містобудування та архітектури Херсону було відпрацьовано та узгоджено з міським головою попередній ескіз в’їзного до міста знаку "Херсон", який буде встановлено на місці демонтованої аварійної стели на Миколаївському шосе. Наразі, розробниками ескізу нового знака вивчається питання щодо написання назви міста на знаку за давньослов’янським правописом – з літерою «ъ», яка вживалася у назві Херсона у час Катерини.

Старий знак, встановлений ще за радянських часів, через аварійний стан був демонтований 29 липня поточного року. Новий знак буде виготовлений за новими сучасними технологіями та із сучасних будівельних матеріалів.