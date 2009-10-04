У Празі знайшли тіла всіх чотирьох загиблих будівельників

Чеські рятувальники в неділю завершили розбір завалів будинку, що обрушився у п`ятницю в історичному центрі Праги. Знайдені тіла всіх чотирьох загиблих будівельників, повідомив журналістам прес-секретар Празької Служби порятунку Вітій Перніца.

"Витягнуто тіло четвертого чоловіка. Лікарі констатували смерть", - сказав Перніца. За його словами, тіло загиблого будівельника знаходилося під чотириметровим завалом. "Рятувальна операція продовжувалася близько 40 годин", - відзначив прес-секретар Празької Служби порятунку. Раніше рятувальники знайшли тіла трьох будівельників. Загиблі знаходилися на відстані одного метра один від одного. Місцезнаходження тіл загиблих вказали спеціально навчені собаки. У історичному центрі столиці Чехії - в районі Прага-1 на вулиці Соукеніцкій, 25 - у п`ятницю вдень чотири верхні поверхи частково обрушилися всередину будівлі. За свідченням жителів сусідніх будинків, будинок, що завалився, три роки був порожній. Власник будівлі планував провести реконструкцію будинку і відкрити в нім новий готель. Поліція встановлює осіб загиблих. Як повідомляли раніше чеські ЗМІ, під завалами були двоє українських і двоє болгарських будівельників.

РИА Новости