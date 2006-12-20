Росія задоволена розвитком відносин з Україною

Міністерство закордонних справ РФ сподівається, що в ході зустрічі президентів Росії і України Володимира ПУТІНА і Віктора ЮЩЕНКА 22 грудня в Києві буде вирішено ряд питань двосторонньої співпраці.

Про це сказав голова МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ сьогодні на прес-конференції, повідомляє РІА «Новости».

"З українським керівництвом у нас має відбутися саміт - перше засідання Міждержавної комісії (Путін-Ющенко) 22 грудня в Києві. Комісія оцінюватиме перші підсумки зустрічей, які пройшли в її рамках. Всі допоміжні органи провели свої засідання - комісія з Чорноморського флоту РФ, з гуманітарної співпраці, військово-технічної взаємодії", - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, президенти двох країн вислухають узагальнені доповіді і поставлять завдання на майбутню перспективу. "По кожному з напрямів є свої питання. Сподіваюся, що деякі питання будуть вирішені в ході засідання Міждержавної комісії", - зазначив російський міністр.

«Ми задоволені розвитком відносин з Україною. Ми не відчуваємо того, що наш образ в Україні страждає", - підкреслив С.ЛАВРОВ.

Він сказав, що також нормально розвивається діалог з Молдовою, це стосується і торгово-економічних зв`язків. "Послідовно вирішуються питання. Нормально, без крикливості, політичних викидів. Існуючі домовленості сторонами виконуються", - сказав С.ЛАВРОВ.