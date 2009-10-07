Кириленко знає, коли депутати очі сором’язливо опускають

Депутатська група «За Україну!» підтримає законодавчі ініціативи щодо зменшення заробітної плати депутатам та високопосадовцям. Про це, виступаючи учора в парламенті, сказав голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко.

«Група «За Україну!», як давній ініціатор усіляких обмежень чиновників, буде голосувати по всіх цих законопроектах, - сказав він. - Питання тільки в тому, що в нас у залі 15 кандидатів у президенти і питання в тому, щоб вони не забули про те, що ВР зараз прийме у вигляді постанов».

Кириленко наголосив на доцільності зменшення зарплатні депутатам і чиновникам, водночас зауваживши, що «депутати ще мають депутатську недоторканість і депутатські пільги». «Однак по цих темах у . Законопроект про скасування депутатської недоторканості півтора року лежить без руху в парламенті. Ні БЮТ, ні ПР про цей законопроект навіть думати не хочуть, - наголосив він. – А законопроекти щодо скасування пільг або заговорюються ще на рівні комітетів, або тут успішно провалюються» .

За словами Кириленка, таким чином демонструються подвійні стандарти, які запропоновані суто з політичною метою. «Ці постанови, які сьогодні будуть розглядатися, вносяться із політичною метою», - сказав він.

«Тому я звертаюся насамперед до людей: коли ці постанови будуть проголосовані, треба подивитися як їх виконують в тому числі і самі ініціатори», - наголосив В’ячеслав Кириленко.