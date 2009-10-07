У глав МЗС Росії і України з'явилося «відчуття певного оптимізму»

Глави зовнішньополітичних відомств України і Росії Володимир ХАНДОГІЙ і Сергій ЛАВРОВ виступають за активізацію врегулювання питань кордонів двох держав.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, свою позицію міністри висловили вчора на брифінгу у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, які ризики несе затягування процесу делімітації та демаркації міждержавного кордону для України і для Росії.

«Ми накреслили важливі, на наш погляд, кроки, які можуть реально змінити ситуацію у питанні Азовського, Чорноморського і Керченського врегулювання», - сказав т.в.о. міністра закордонних справ України В.ХАНДОГІЙ.

Такими кроками він назвав, зокрема, «зустріч співголів підкомісій, зустріч самої комісії».

«У нас існують певні ідеї, - повідомив В.ХАНДОГІЙ. - Ми обмінялися думками по суті питань, які досі не дають нам можливості завершити процес делімітації та демаркації і підписати, врешті-решт, договір з усього комплексу проблематики прикордонної».

При цьому він відзначив, що у сторін «існує таке відчуття певного оптимізму, що ми зможемо просунутися у цьому напрямі».

У свою чергу міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ заявив, що «ми зацікавлені в тому, щоб весь комплекс оформлення російсько-українського кордону був розв’язаний». Він нагадав, що «2003 року були підписані відповідні договори, які передбачають такий комплексний підхід, включаючи врегулювання в Азово-Керченській акваторії».

За словами С.ЛАВРОВА, «головне - слідувати духу і букві тих домовленостей, що врегулювання має спиратися на необхідність забезпечити повну свободу судноплавства для суден обох країн і спільне взаємовигідне користування в економічному, природно-господарському плані в цій акваторії. Ми домовилися активізувати роботу делегацій, які цією проблематикою опікуються, і глави делегацій проведуть спеціальну зустріч, щоб з’ясувати, як просувати ці питання в тому дусі, про який я сказав».

При цьому обидва міністри заявили, що вони задоволені результатами переговорів 6 жовтня.

«Ми домовилися щодо проведення найближчим часом широкомасштабних політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ, про зустріч співголів комісії з питань щодо проблематики Азовського і Чорного морів і Керченської протоки. Ми також уточнили ряд питань, пов`язаних з майбутнім засіданням міністрів закордонних справ і глав держав СНД, і обговорили питання, що стосуються графіка наших зустрічей. Тобто, намітили досить активний порядок денний на майбутній період», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

При цьому С.ЛАВРОВ відзначив сприятливу атмосферу, в якій проходили переговори, назвавши їх відвертими, змістовними і результативними.