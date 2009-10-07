В БЮТ чекають, що ПР завтра знову заблокує Раду

У фракції БЮТ не виключають, що народні депутати від Партії регіонів завтра знову заблокують роботу Верховної Ради, аби не дати коаліції ухвалити рішення щодо кадрових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, у коаліції є необхідні 226 голосів, аби здійснити кадрові призначення. Але, зауважив С.МІЩЕНКО, вже сьогодні зрозуміло, що регіоналам потрібно зірвати ці кадрові призначення.

Депутат вважає, що це буде зроблено під виглядом необхідності ухвалення в цілому закону щодо підвищення соціальних стандартів. «Вони розуміють, що у нас є 226 голосів за кадрові призначення і тому треба якимось чином це зірвати. Я кажу, що на 99% вони будуть блокувати трибуну з приводу закону щодо соцстандартів», - сказав С.МІЩЕНКО.