Людина, яку чекали на місці Порошенка, здобула повчальний досвід

Посол України в США Олег ШАМШУР вважає повчальним досвід, який він набув у зв’язку із висуненням свого часу його кандидатури на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

«Вважаю, що ця сторінка у моїй біографії пов’язана з висуненням, є перегорнутою. Що стосується досвіду, який я набув у процесі, цей досвід, певною мірою, був цікавим, а в основному повчальним», - сказав він.

О.ШАМШУР повідомив, що мав розмову із новопризначеним міністром закордонних справ Петром ПОРОШЕНКОМ, у ході якої були обговорені перспективи роботи Міністерства закордонних справ України.

«Я висловив деякі свої думки. Сподіваюсь, вони були цікаві для нового міністра», - додав О.ШАМШУР.