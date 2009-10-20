Янукович: хто зволікав із порушенням справи про розбещення дітей?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності скасування в Україні недоторканності народних депутатів, суддів, Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив з огляду на скандальні події навколо Міжнародного дитячого центру «Артек».

“В Україні не повинно бути недоторканних. І це має стосуватися не тільки народних депутатів, але й Президента України, і суддів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, “якщо йдеться про резонансну справу, пов‘язану із гвалтуванням дітей, то це, перш за все, питання до слідчих, це питання до Генеральної прокуратури”.

“Адже, наскільки нам відомо, деякий час органи внутрішніх справ не відкривали цю кримінальну справу, і вона затягувалася. У зв‘язку з цим пройшов великий термін часу, за який можна було приховати від слідства певні факти. Це - величезний недолік”, - зазначив лідер Партії регіонів і наголосив, що “всі, хто намагався приховати факти і затягнути розслідування цієї справи, повинні бути покарані у відповідності до закону”.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що завтра фракція Партії регіонів буде ініціювати це питання у парламенті. “Треба створювати тимчасову слідчу комісію. І якщо ми почуємо, що саме органи внутрішніх справ дійсно затягнули розслідування цієї справи, то її треба негайно розглядати в Генеральній прокуратурі”, - сказав він.