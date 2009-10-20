Тігіпко: уряди змінюються один за одним, і всі відбуваються подачками

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний у необхідності проведення у вугільній галузі реформ та модернізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію Донецької обласної державної адміністрації про те, що загальна сума заборгованості із заробітної плати по вугледобувних і шахтобудівних підприємствах області становить майже півтора мільярда гривень. Причому, найбільше – близько 1,3 млрд. грн. заборгували саме державні шахти.

За словами С.ТІГІПКА, «парадні заяви прем`єр-міністра України про те, що всі шахти працюють, і створено якийсь стратегічний запас вугілля, мають на меті приховати справжній, тяжкий стан справ у вуглепромі».

«Відсутність реальних реформ у вугільній галузі консервує проблеми, а мізерність бюджетної підтримки виявляє їх кричущим чином, – зазначив С.ТІГІПКО. – Уряди змінюються один за одним, і всі вони замість реформ відбуваються подачками, латанням дірок».

На його думку, необхідна програма реструктуризації вугільної галузі, яка включає виявлення та підтримку перспективних шахт, виведення з експлуатації збиткових підприємств з одночасним створенням для вивільнених людей нових робочих місць. Після того потрібно провести приватизацію шахт, яка, безумовно, повинна супроводжуватися жорсткими соціальними зобов`язаннями інвесторів.

«Реформа вуглепрому може і повинна стати одним із локомотивів розвитку всієї української економіки, – вважає С.ТІГІПКО. – Енергетика, металургія, хімпром, машинобудування, промисловість будматеріалів – це ще не повний перелік галузей, яким дасть поштовх реформування вугільної промисловості».