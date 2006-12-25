Японія відновила виконання смертних вироків через повішення

У Японії вперше з вересня 2005 року виконано смертний вирок. Як уточнює ВВС, це перша страта з часу приходу до влади нового прем`єра Сіндзо Абе. Нагадаємо, Японія та Сполучені Штати залишаються єдиними промислово розвиненими країнами, де страта ще застосовується. При цьому попередній міністр юстиції заявляв, що страта суперечить його переконанням буддиста.

У день католицького Різдва в Японії повісили четверо засуджених. Один з них - водій таксі з Хіросіми, який убив дівчинку і трьох жінок. Найстарший із злочинців - 77-річний чоловік, визнаний винним в злочині майже двадцять років тому і весь цей час чекав свого покарання, відзначає ВВС.

Для Японії такий довгий термін між судом і виконанням вироку - звичайне явище. Засуджені чекають страти довго, подеколи більше десяти років, а сама система виконання смертних вироків оточена таємницею. Тільки з листопада 1998 року міністерство юстиції стало повідомляти про страти, проте імена повішених офіційно не оголошуються. Тримаються у таємниці також місця, де розташовані шибениці.

При колишньому міністрові юстиції Японії не був підписаний жоден наказ про страту, оскільки політик виступав рішуче проти неї. Сейкен Сугіура пояснював, що повішення суперечить його вірі та світогляду буддиста. Але Сугіуру восени замінили на іншого міністра, члена нового кабінету Сіндзо Абе.

"Міжнародна амністія" й інші правозахисні організації критикують японську владу за те, що вона не скасовує страту. До того ж, про виконання вердикту засудженим повідомляють лише безпосередньо перед стратою, позбавляючи їх можливості попрощатися з родичами і друзями.

ІТАР-ТАСС нагадує, що серед найбільш відомих засуджених до страти - понад 10 членів екстремістської секти "Аум Синрікьо", включаючи її верховного очільника Сьоко Асахару. І хоча з часу найгучнішого злочину бойовиків секти - газової атаки в токійському метро - минуло вже понад 11 років, жоден з них ще не страчений.

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