БЮТ не дасть Омельченку розказати ПАРЄ про скандал навколо Артеку?

Сьогодні на засіданні фракції БЮТ було ухвалене рішення про відкликання нардепа Григорія Омельченка зі складу постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, де нардеп був представником фракції БЮТ. Замість Омельченка у члени постійної делегації у ПАРЄ фракція вирішила рекомендувати Сергія Соболєва - заступника голови фракції БЮТ.

Таке рішення, повідомляє прес-служба блоку, було прийнято у зв’язку з виключенням Омельченка зі складу фракції через його “корупційну діяльність, низьку моральну поведінку і цинічні наклепи на колег по фракції”.

“Своїми останніми заявами, цинічним оббріхуванням колег по фракції, Григорій Омельченко продемонстрував усій громадськості, що політичними опонентами БЮТ Г. Омельченку визначена роль політичного кілера”, - йдеться у повідомленні про виключення Омельченка з фракції.

Цікаво, що у викладі бютівця Сергія Міщенка, який сьогодні коментував журналістам виключення Омельченка з фракції, причини виглядали зовсім інакше: мовляв, Омельченко сам вийшов із партії «Батьківщина» і «цим самим показав, що він не хоче бути в партії, і не хоче бути у фракції».

Нагадаємо, що Григорій Омельченко у листопаді збирався виступити на засіданні профільного комітету ПАРЄ із доповіддю щодо “артеківської” справи про розбещення дітей.