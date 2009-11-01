Тимошенко захопила ідея виборів депутатів за відкритими списками

Кандидат у президенти України, глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею обрання депутатів всіх рівнів за відкритими списками.

Про це йдеться у оприлюдненої на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО її передвиборчої програми "Україна переможе. Україна - це ти!".

"Депутати всіх рівнів обиратимуться за відкритими списками та закріплюватимуться за відповідними округами. Люди знатимуть своїх обранців в обличчя. Всеукраїнський та місцеві референдуми я перетворю на справжній, дієвий механізм народовладдя", - йдеться у програмі Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти також заявляє, що "корупційний союз влади та олігархії буде знищено". "Влада корумпована, бо вона безконтрольна. Стане невідворотною відповідальність влади за порушення Конституції та законів, за корупцію", - наголошується у документі.

Ю.ТИМОШЕНКО також обіцяє посилити роль опозиції. "Опозиція призначатиме голову Рахункової палати та керівників контрольних парламентських комітетів, отримає право притягати до кримінальної відповідальності окремих посадових осіб - через суд за матеріалами парламентської слідчої комісії", - йдеться у передвиборчій програмі Ю.ТИМОШЕНКО.