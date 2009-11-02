Литвин думає, що депутати в масках розлякають всю Україну

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН проти того, щоб зобов’язати всіх народних депутатів брати участь у пленарних засіданнях виключно в масках.

Про це він заявив сьогодні, під час погоджувальної ради, коментуючи відповідну пропозицію депутата від фракції НУ-НС Володимира СТРЕТОВИЧА.

Зокрема, В.СТРЕТОВИЧ зауважив, що епідемію грипу легше попередити, ніж з нею потім боротися. «Давайте, Володимир Михайлович, всі як один прийдемо в масках і покажемо, що треба робити для профілактики таких захворювань. Дайте команду управлінню справами – хай видадуть кожному депутату, а це буде мати виховний ефект, маску», - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

У свою чергу, голова ВР зауважив, що така пропозиція є не зовсім доречною. «Завтра, якщо Верховна Рада України сяде вся в масках, люди будуть штурмувати каси залізничні, автобусні, і будуть масово невідомо куди виїжджати». В.ЛИТВИН зауважив, що в цьому питанні має бути індивідуальний підхід.