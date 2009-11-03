Яценюк: Україна не збирається нікуди проситися

Україна готова до переговорів про членство України в Європейському Союзі у тому випадку, якщо ЄС оголосить про свою готовність до таких переговорів.

Про це сказав народний депутат, колишній міністр закордонних справ України (березень-грудень 2007 року) Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з міністром закордонних справ і співробітництва Іспанії Мігелем Анхелем МОРАТІНОСОМ, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він наголосив, що “Україна не збирається нікуди проситися”. “Якщо Європейський Союз готовий до перемовин про реальне членство України - Україна негайно приступить до таких переговорів. До того моменту Україна повинна будувати власну державу, сильну державу, у тому числі і зі східноєвропейським проектом», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Іспанська сторона наголосила, що підтримує Україну і вважає, що вона дійсно повинна стати сильнішою державою, а також, що майбутнє України залежить від неї самої, йдеться у повідомленні.