Тимошенко зрозуміла, що експрес-тести на «свинячий грип» недостовірні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що використовувати експрес-тести для діагностики «свинячого» грипу недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні в Івано-Франківську на нараді з питань боротьби з грипом.

Ю.Тимошенко наголосила, що в уряді такої думки дійшли після того, як були проаналізовані експертні оцінки лікарів з цього питання.

«Ми порадилися і вирішили, що якщо ми зараз витрачатимемо гроші на велику кількість експрес-тестів, то ми по суті викидатимемо ці гроші. По-перше, ці експрес-тести не є достовірними на 100%... Тому було ухвалено, що по перших симптомах ми лікуємо, а потім просто тестуємо. І не через експрес-тести, а професіональнішим чином», - сказала Ю.Тимошенко. Вона наголосила, що уряд купив і почав відправляти в області спеціальні лабораторії.