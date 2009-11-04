Яценюк каже, що уряд на грипі піариться, «при тому безсовісно»

Вчорашнє рішення парламенту України щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом - «це класичний політичний піар».

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС).

На його думку, таким рішенням уряд та проурядові фракції хочуть прикрити свою безвідповідальність. За словами А.ЯЦЕНЮКА, уряд, який вніс на розгляд парламенту даний законопроект, продовжує займатися «популістськими заходами». Він зазначив, що це робиться для того, аби показати боротьбу уряду з епідемією грипу.

«Боротися треба було півроку тому і три тижні тому (показувати), коли у прем`єр-міністра України на столі була довідка про загострення ситуації в трьох областях, і коли була інформація СБУ щодо поширення грипу», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що йдеться про «чистий піар, при тому безсовісний».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що на сьогодні в Україні немає коштів на заходи з протидії розповсюдженню грипу. «Де їх взяти, коли єдиний казначейський рахунок пустий?», - зазначив він.

Крім того, депутат наголосив, що рішення призначити розпорядником цих коштів Міністерство охорони здоров’я є недолугим. «Давайте ліквідуємо уряд, і тоді будемо гроші персонально міністрам роздавати», - зауважив А.ЯЦЕНЮК. На його думку, «боротьба навколо розпорядника – це боротьба за «відкат», а також за те, хто буде контролювати ресурси в українській медицині». За словами А.ЯЦЕНЮКА, українській медицині ніколи не вистачатиме грошей, якщо «те, що можна купити за один долар, купують за 30 доларів», за такого підходу можна хіба що «створити кілька олігархів або підгодувати нинішніх».

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що 1 млрд. грн. навіть, якщо б вони були в держбюджеті, неможливо використати раніше ніж за три місяці.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику та лікування хворих на грип.

Законом встановлено, що розпорядником цих коштів буде Міністерство охорони здоров’я.