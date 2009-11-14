Порошенко каже, що протягом двох тижнів в Україні буде посол США

Новий Надзвичайний і Повноважений Посол США в Україні Джон ТЕФФТ прибуде в нашу державу в грудні.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Посол США наступного тижня має пройти затвердження в Сенаті – це процедура, яку не прискориш, і протягом двох тижнів посол прибуде», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА оголосив про намiр призначити послом в Українi Дж.ТЕФФТА.

Раніше Д.ТЕФФТ працював послом США в Грузiї, до цього обiймав посаду керiвника вiддiлу Росiї Держдепартаменту США, а також був першим заступником глави американської дипломатичної мiсiї в Москвi.