Порошенко каже, що протягом двох тижнів в Україні буде посол США
17:57, 14 листопада 2009Політика
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Попереду ще затвердження в Сенаті
Новий Надзвичайний і Повноважений Посол США в Україні Джон ТЕФФТ прибуде в нашу державу в грудні.
Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.
«Посол США наступного тижня має пройти затвердження в Сенаті – це процедура, яку не прискориш, і протягом двох тижнів посол прибуде», - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА оголосив про намiр призначити послом в Українi Дж.ТЕФФТА.
Раніше Д.ТЕФФТ працював послом США в Грузiї, до цього обiймав посаду керiвника вiддiлу Росiї Держдепартаменту США, а також був першим заступником глави американської дипломатичної мiсiї в Москвi.
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