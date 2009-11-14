Литвин показав, що навіть у його віці та стані можна ганяти м'яча

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що здоров´я повинно бути пріоритетом номер один для кожної людини, оскільки здорова людина буде успішною.

Як передає прес-служба Верховної Ради, на цьому керівник парламенту наголосив після товариського футбольного матчу у Черкасах між місцевою аматорською командою «Маїс» і командою «Фортуна», у якій він грає.

В.ЛИТВИН, спілкуючись з журналістами, підкреслив, що вийшов на поле, «аби показати, що навіть у такому віці і досить виснаженому стані людина може грати у футбол». За його словами, якщо після сьогоднішньої зустрічі хоч кілька хлопців почнуть займатися спортом, він буде щасливим.

Спікер навів невтішну статистику: сьогодні в Україні кожен другий палить, третина підлітків до 15-ти років також курці, в країні майже 500 тисяч наркоманів.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що на всю Україну є лише 350 басейнів, з них дві третини не працюють, тоді як за нормативом треба мати більше 7-ми тисяч басейнів. «Як тоді нарікати на дітей, якщо вони не мають реальної можливості займатися спортом», - зауважив він.

Товариський матч «Маїс» - «Фортуна» закінчився з рахунком 2:3 на користь «Фортуни», один гол забив В.ЛИТВИН.