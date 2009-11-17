Одному з тих, хто запізнився в кандидати, ЦВК дозволила прийти ще

Центральна виборча комісія дозволила громадянину Сергію ЩЕТИНІНУ подати документи на реєстрацію його кандидатом в Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК ухвалила у зв`язку з постановою Вищого адміністративного суду, яким ЦВК зобов`язано дозволити або відмовити громадянинові С.ЩЕТИНІНУ подати документи до ЦВК на реєстрацію його кандидатом в Президенти.

С.ЩЕТИНІН 9 листопада 2009 року, у день, коли закінчився термін подачі документів від громадян на реєстрацію їх кандидатами в Президенти України, спробував подати ввечері документи, проте у ЦВК не було працівників, які могли б прийняти документи. У зв`язку з цим С.ЩЕТИНІН звернувся до суду.

Вищий адміністративний суд ухвалив 14 листопада рішення, яким ЦВК зобов’язано розглянути заяву С.ЩЕТИНІНА, і наступного дня, 15 листопада, С.ЩЕТИНІН подав заяву до ЦВК разом з рішенням суду.

На сьогоднішньому засіданні ЦВК ухвалила рішення задовольнити заяву С.ЩЕТИНІНА, мотивувавши це тим, що вона не суперечить законодавству.

Сам С.ЩЕТИНІН повідомив журналістів, що має намір найближчим часом подати до ЦВК усі необхідні документи для реєстрації кандидатом у Президенти України. Проте він наголосив, що відразу не вноситиме грошову заставу у розмірі 2,5 млн. грн., оскільки, на його думку, це має робити тільки зареєстрований кандидат у Президенти України.