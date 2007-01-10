Комуністи придумали помсту для Ющенка

Парламентська фракція Комуністичної партії України заявляє протест застосуванню Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ права вето до прийнятих Верховною Радою законів і пропонує оголосити йому імпічмент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції КПУ Валентин МАТВЄЄВ.

Він наголосив, що компартія заявляє про «рішучий протест проти намагань Віктора ЮЩЕНКА та його помаранчевої команди зводити нанівець результати законодавчої роботи парламенту, в тому числі і антикризовою коаліцією».

За його словами, Президент та його команда таким чином намагаються «підірвати суспільну політичну ситуацію в країні, спровокувати дострокові парламентські вибори».

Депутат підкреслив, що такі спроби «цілком спроможні поховати під уламки залишки народної довіри до президентської влади».

«З усією гостротою поставити на порядок денний питання про імпічмент Президента», - йдеться в заяві фракції КПУ, зачитаній В.МАТВЄЄВИМ.

В ній фракція з тривогою відзначає, що «глава держави В.ЮЩЕНКО та його Секретаріат дедалі активізують деструктивні дії на дискредитацію законодавчої діяльності Верховної Ради».

У заяві сказано, що Президент України і його команда, не бажаючи змиритися з передачею ВР та уряду ключових повноважень в управлінні державою, керуються принципом «я в домі справжній хазяїн».

Комуністи вважають, що Президент України «повів справжню війну з парламентом шляхом накладання вето на новоприйняті законодавчі акти».

У заяві зауважується, що глава держави «показує своє роздратування» і виставляє себе «у непривабливому світлі».

Як приклад, фракція КПУ нагадує про застосування Президентом права вето до законів щодо продовження мораторію на продаж землі та щодо посилення відповідальності за самовільне захоплення земельних ділянок.