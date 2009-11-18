Політолог розказав, хто зацікавлений у перемозі Тимошенко

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що кандидати на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО демонструють явні ознаки єдності в боротьбі зі своїм конкурентом у виборчій кампанії, головою уряду Юлією ТИМОШЕНКО.

Таку думку політолог висловив в коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, на сьогоднішній день «перед В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВІЧЕМ, які об`єдналися проти Ю.ТИМОШЕНКО, стоїть завдання фактичного погіршення поточної політико-економічної ситуації, коли вся відповідальність за «просідання» економіки і зниження рівня життя автоматично ляже на голову уряду».

За словами експерта, «судячи з ухвалення закону про збільшення соціальних стандартів (що призвело до ризиків неотримання чергового траншу від МВФ), відмови у виділенні коштів на боротьбу з вірусними захворюваннями, провокації зростання інфляції, іграми при розгляді держбюджету, можна зробити однозначний висновок про спробу ситуаційної антиурядової коаліції завести країну в ще більш погане становище і звинуватити Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО».

При цьому і заяви про наміри поставити в парламенті питання про відставку уряду О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає ознакою боротьби особисто з кандидатом у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, а також ознакою роботи на дестабілізацію ситуації в Україні.

Разом з тим, переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, вже сьогодні зрозуміло, що невисокий рейтинг діючого Президента України В.ЮЩЕНКА не дозволяє йому серйозно претендувати на перемогу на майбутніх виборах 2010 року, і прогнозовано, що основна боротьба розгорнеться між лідером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО і лідером ПР В.ЯНУКОВИЧЕМ. «При цьому в перемозі Ю.ТИМОШЕНКО зацікавлений тільки БЮТ і частина «НУ-НС», яка висловила йому підтримку. Тоді як В.ЯНУКОВИЧА готовий підтримати набагато ширший політичний спектр. Проте тут важливо розуміти, що якість цієї підтримки укладається в принцип: не стільки за ЯНУКОВИЧА, скільки проти Ю.ТИМОШЕНКО. Тобто як підтримка, так і голосування за основних кандидатів на майбутніх президентських виборах будуть протестними», - вважає експерт.