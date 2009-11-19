Політолог: Янукович зупинився у своєму електоральному розвитку

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ «зупинився у своєму електоральному розвитку». Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в інформаційному агентстві «Міст-Харків».

За словами політолога, В.ЯНУКОВИЧ всіляко прагне сподобатися Заходу України. Він практично не акцентує увагу на старих тезах – особливо в гуманітарній сфері. Його соціальна риторика і соціально орієнтована програма - зрушення ліворуч з правого флангу - додають йому популярності на Галичині, але не істотно. Він в основному «підбирає» традиційний електорат лівих сил на Заході, який не відіграє істотної ролі у політичних процесах.

Як зазначив політолог, В.ЯНУКОВИЧ зрозумів, що для перемоги на виборах йому необхідно спиратися не стільки на партійні структури, скільки на органи влади, особливо на мерів. Приклад Харкова, де у В.ЯНУКОВИЧА є вибір – робити ставку на Дмитра ШЕНЦЕВА або ж на Михайла ДОБКІНА – показовий. При цьому внутріпартійна боротьба і наявність декількох груп впливу в партії екстраполюється і на регіони. Для В.ЯНУКОВИЧА це – величезний ризик: успіх його кампанії залежатиме, в першу чергу, від тих осіб, хто у березні формуватиме партійні списки на місцеві вибори і контролюватиме виборчий процес в тому чи іншому регіоні», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

При цьому експерт наголосив, що «усередині Партії регіонів йде безперестанна боротьба між різними групами. Фактично, в партії немає єдиного координаційного центру. “Регіонали” розуміють, що нинішня кампанія – це лебедина пісня Віктора Федоровича: якщо він виграє вибори, він перестане бути лідером партії, якщо програє – вчетверте на нього ніхто не робитиме ставку. Як говорили в Стародавньому Римі, aut Caesar, aut nihil (або Цезар, або ніхто). Тому вже зараз ведеться дискусія про те, в якому форматі партія діятиме після президентських виборів».

За інформацією К.БОНДАРЕНКА, «частина “регіоналів”, що асоціюються з групою КЛЮЄВА-СІВКОВИЧА, вважають, що необхідно запросити на роль лідера партії Сергія ТІГІПКА. Група, що асоціюється з «РосУкрЕнерго», висловлюється в кулуарах за запрошення на пост лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА. Думаю, можуть виникнути й інші кандидатури», - сказав К.БОНДАРЕНКО.