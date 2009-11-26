Тернопільський губернатор пережив БЮТ, переживе і ПР із "Свободою"?

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ називає політичним сьогоднішнє рішення обласної ради про висловлення йому недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму коментарі, розміщеному на офіційному сайті ОДА, губернатор зауважив, що подібне рішення, продиктоване політичною доцільністю, “вже приймалося у 2008 році пробютівською більшістю, з порушенням процедури та норм закону, що було доведено в судовому порядку”.

Сьогоднішнє ж рішення, на його переконання, продемонструвало співпрацю фракцій ВО “Свобода” та Партії регіонів в облраді. “Співпраця між цими політичними силами стала явною. Такий альянс змушує задуматися про істинне обличчя політиків, які назовні демонструють ідеологічну непримиренність, а потайки, прикриваючись, як ширмою, таємним голосуванням, реалізовують спільні проекти”, - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Водночас він запевнив, що дії облдержадміністрації щодо розв’язання проблеми утилізації твердих побутових відходів “були послідовними та прозорими”. За його словами, єдиним пунктом із рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року №709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”, який не було виконано в повному обсязі облдержадміністрацією, стосувався вимоги порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів Тернопільського міського голови.

“Але я одразу ж заявив, що не маю наміру цього виконувати, адже вважаю, що потрібно не вносити деструктив у роботу міської ради, а спільно вирішувати проблему, яка виникла з утилізацією сміття. Тому й підписав угоду про співпрацю із мерією в розв’язанні цього питання. Підписав її, до речі, й голова обласної ради”, – зазначив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Відтак нинішнє рішення про висловлення йому недовіри він назвав “продовженням політики “Баба Яга – проти!”, коли біле називається чорним лише через те, що його пропонують люди, які не належать до того чи іншого політичного середовища”.

Водночас голова ТОДА запевнив, що “спокійно ставиться до рішення, прийнятого новоствореною ситуативною більшістю “свободівців” та “регіоналів”.

“Мене б хвилювало і боліло, якби це було рішення громади краю чи її представників. Натомість маємо рішення продиктоване “вождями” і затверджене групою списочників, які навіть не наважилися заявити про своє ставлення до дій адміністрації у режимі відкритого голосування”, - пояснив свою позицію Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Тернопільська обласна рада висловила недовіру голові облдержадміністрації Ю.ЧИЖМАРЮ. За таке рішення проголосували 64 із 77 зареєстрованих депутатів.

Депутати, обговоривши питання “Про стан виконання Тернопільською обласною державною адміністрацією рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі” висловили йому недовіру із формулюванням “У зв’язку з грубим ігноруванням вимог законодавства та невиконанням рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”.