Гриценко розповів, як плавав серед акул і був щасливий

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що спокуси влади неспроможні змінити його життєві принципи.

«Головним досягненням вважаю те, що влада не здатна мене змінити. Залишився самим собою та утримався від її спокус», - сказав він в інтерв’ю журналу «Кореспондент», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він заявив, що «провалів» у власному житті не пам’ятає, а серед досягнень може назвати системні реформи в армії, проведені на посаді міністра оборони, та виведення Центру ім. Разумкова на перше місце серед аналітичних установ Центральної та Східної Європи.

За словами А.ГРИЦЕНКА, у житті він керується принципом: «роби що робиш, і будь що буде», а також звик діяти за принципом: «роби, як я», а не «роби, як я сказав».

Він також зазначив, що «не вимірює комфорт свого життя грошима». «Щоб почуватися щасливим, треба просто любити й бути любимим. Щоб бути потрібним – треба мати мізки, ідеї. Щоб мати право голосу – чисту совість», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Все це, сказав він, для нього є важливішим за всі багатства світу.

Кандидат у президенти також зізнався, що тих грошей, які він заробляє з дружиною, вистачає на життя, відпустку, дитячі кружки та допомогу батькам, а на більш коштовні витрати – ремонт квартири чи то майбутню освіту дітей - «доводиться відкладати».

Серед своїх друзів А.ГРИЦЕНКО назвав старших дітей Олексія і Світлану та дружину – Юлію МОСТОВУ.

Він також розповів про місця, де «був по-різному щасливий». Серед них – Мексика, де у морі Кортеса пощастило погладити рукою кита та навіть поплавати серед акул-молотів. Також серед міст, що найбільш запам’яталися, він назвав Чернобіо на італійському острові Комо, куди вони з дружиною “втекли” від всіх святкувати його 50-річний ювілей. «І, безумовно, це Єрусалим – місто, де живе Бог», - поділився спогадами А.ГРИЦЕНКО.

Він також розповів, що свого часу багато займався спортом (має спортивні розряди з кульової стрільби та легкої атлетики) та любив слухати пісні Володимира Висоцького, які «вправляли мізки».

Найулюбленішими стравами А.ГРИЦЕНКА є «мамині вареники» і шашлик власного приготування.

Екс-міністр оборони любить читати мемуари Маргарет ТЕТЧЕР, Володимира Богомолова і Василя ПОРТЯКА та іспанського філософа-мораліста Бальтасара Грасіана.

Кандидат у президенти також розповів читачам журналу анекдот, який не дуже любить: «Один кум питає іншого, що б він віддав за Україну. Виявляється, що кум-патріот готовий віддати за Батьківщину що завгодно – хоч мерседеса, хоч мільйон. А ось кабанчика не віддав би. Тому що кабанчик, на відміну від мільйона або машини, в того кума справді є».

«Ми будемо жити в іншій Україні лише тоді, коли цей анекдот втратить актуальність», - сказав А.ГРИЦЕНКО.