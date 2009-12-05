У ЦВК бачать можливе джерело масових фальсифікацій

Можливість коригувати списки виборців безпосередньо в день виборів є джерелом можливих фальсифікацій й знаменує собою регрес у процесі забезпечення прозорості виборів.

Таку думку висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА в коментарі для тижневика «Дзеркало тижня».

«Попри те, що КСУ заборонив відверто неконституційні норми закону про вибори Президента, там залишилися моменти, котрі ну ніяк не в’яжуться із проведенням демократичних виборів. Один із них - можливість коригувати списки виборців у день виборів», - сказав А.МАГЕРА.

Він нагадав, що можливість корекції виборчих списків вже призводила до масових фальсифікацій під час попередніх президентських виборів.

«Ця норма була присутня в джентльменському наборі фальсифікацій 2004 року. Її вдалося вилучити із закону про парламентські вибори, - зазначив заступник голови ЦВК. - Однак на президентських виборах ми вирішили наступити на ті самі граблі».

На думку А.МАГЕРИ, корекція списків у день виборів і цього разу може призвести до численних навмисних фальсифікацій.

«Зараз у реєстрі приблизно 36,5 мільйона виборців. Тож не дуже дивуйтеся, якщо в день голосування їх виявиться 37 мільйонів», - сказав він.

При цьому заступник голови ЦВК нагадав, що реєстр виборців на сьогоднішній день значно покращено порівняно з 2007 роком.

«Реєстр справді не ідеальний. Але не можна впадати в крайнощі й говорити, що він поганий. Так, є помилки, але, повірте, на цих виборах списки будуть значно якісніші, ніж 2007 року», - заявив А.МАГЕРА.