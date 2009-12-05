Гриценко знає кандидатів, які вже накупили "подарунків" на сотні мільйонів

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що деякі найбільш рейтингові кандидати у президенти закупили новорічних «подарунків» виборцям на сотні мільйонів гривень.

Про це політик сказав в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Методи боротьби з корупцією очевидні, а побороти її метастази не так вже й складно», - переконаний він.

А.ГРИЦЕНКО впевнений: потрібно позбавити державу «хабароємних» функцій, ввести жорстку відповідальність за хабар і корупцію, змусити чиновників усіх рівнів декларування свої витрати та витрати членів родини, а також зняти недоторканність.

Дуже багато у боротьбі з корупцією, на думку кандидата в Президенти, залежить від першої особи держави. «Адже чиновники швидко розуміють, хто як працюватиме, «хто прикриє їхнє корито, а хто ні», - зауважив він.

А.ГРИЦЕНКО розповів, що на посту міністра оборони, встояв перед спокусами, не брав і нікому не давав хабара.

«Я можу зараз спокійно дивитися людям в очі, - зазначив він. - Коли працював міністром оборони і треба було відвести дружину до лікарні, я винайняв службовий автомобіль, заплатив по квитанції і дотепер її зберігаю. Я нічого не сказав про це генералам, але через два тижні перевірив динаміку виклику службового транспорту у вихідні дні. Вона впала у 5 разів. Всі почали платити, бо платить міністр».

За його словами, сьогодні достатньо було б Президенту та правоохоронним органам мати бажання боротися з корупцією, і вона була б подолана.

«Варто лише взяти у понеділок дані з зали vip-осіб у аеропортах Борисполя, Донецька, Одеси, Харкова, Сімферополя стосовно того, хто з чиновників відлетів звідти на приватних чи чартерних літаках закордон. Потрібно перевірити, чи були ці люди у відпустці і чи мають достатньо коштів на приватні літаки і рейси. Переконаний – вони одразу ж пішли б під суд, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що достатньо подивитися, на яких автомобілях їздять районний міліціонер, прокурор чи суддя і порівняти з їхньою зарплатою, щоб зрозуміти, чи є серед них хабарники.

Однак, на думку кандидата в Президенти, «ні нинішній глава держави, ні ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ не бажають по-справжньому боротися з корупцією і хабарництвом».

«Президент прикриває 120 мільярдів, розкрадених через схеми рефінансування банків. ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ не бажають виключати зі своїх лав основоположників РосУкрЕнерго та Тендерної палати, які за останні три роки в Україні спричинили десятки мільярдів втрат», - сказав А.ГРИЦЕНКО і зауважив, що «повірить у щирість намірів ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА боротися з корупцією лише тоді, коли цих людей не буде серед їхніх однопартійців».

«Інакше теза про боротьбу з корупцією, що лунає з вуст перших осіб, не більше ніж пуста балаканина», - підкреслив кандидат в Президенти.

Він також наголосив на необхідності з боку правоохоронних органів запобігати політичній корупції під час новорічних свят.

«Я маю інформацію, що на сотні мільйонів двома найрейтинговішими кандидатами вже закуплено светри, парасольки, флешки, годинники й інші подарунки для виборців, якими вони намагатимуться їх купити. Це буде політична корупція. Тому правоохоронцям потрібно пильно дивитися за ними і в разі підкупу населення зняти такого кандидата з перегонів», - закликав А.ГРИЦЕНКО.